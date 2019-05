'Ik heb echt diep gezeten omdat ik de passie niet meer voelde. Ik zat thuis hele dagen te janken'

Wie dezer dagen iets wil betekenen in het wielrennen, is maar beter een Nederlander die in België woont. Nu voorjaarsrevelatie Mathieu van der Poel op nieuwe doelen broedt in Kapellen, is voor Tom Dumoulin de tijd aangebroken om vanuit het pittoreske Kanne in Limburg af te reizen naar de start van de Giro in Bologna. Dumoulin heeft ook gezien hoe de populariteit van Van der Poel door het dak ging, maar zelf kan al die aandacht hem gestolen worden. Hij werd destijds wielrenner omdat hij het gaaf vond, maar had nooit kunnen bevroeden wat zijn winst in de Giro van 2017 zou teweegbrengen.

TOM DUMOULIN «Plots kwam er héél veel op me af: ik werd een Bekende Nederlander. Ik ben mijn privacy kwijt en kan niet meer rustig op café of restaurant.»