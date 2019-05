Bekijk op 12 mei hier op Humo de livestream van Warhola's Showcase in de Kavka in Brussel

'Toen ik in 2014 de Rock Rally won, kwam Mathieu naar me toe met de legendarische woorden: 'Godverdomme, nu is het gedaan met Bazart''

Ik zit in de auto van Oliver Symons en we hebben samen de slappe lach. Ter verduidelijking: Symons zit achter het stuur, ik ben de passagier, en we komen van het Sony-hoofdkwartier in Brussel. Hij heeft er na ons interview een afspraak met een hippe regisseur, ik moet naar het Noordstation om de trein naar huis te halen. We lachen om een sketch die we allebei zagen in ‘Eindelijk professioneel’, de nieuwe zaalshow van Iwein Segers. Segers is de favoriete komiek van Symons (en van heel Bazart trouwens) en voert een hilarische persiflage op van ‘een Brusselse rapper’ – te bekijken op Segers’ Instagram. Even tevoren hadden we het nog over de Amerikaanse variant, de SoundCloud-rapper, maar nog meer over ‘Young Loving’, debuutplaat van Warhola, die onvolprezen winnaar van Humo’s Rock Rally 2014.

HUMO Het heeft een tijdje geduurd, mogen we dat zeggen?

Oliver Symons «Eigenlijk had ‘Young Loving’ vorig jaar al moeten uitkomen. Maar er waren wat lastminutebeslissingen van de platenfirma, er was ook de Bazart-plaat... Tja, en als je dan wat uitstel hebt, begin je er toch weer kleine dingetjes aan te veranderen...

»Er is ook een gigantisch verschil tussen de Warhola nu en de groep die vijf jaar geleden de Rock Rally won. Ik had toen thuis wat nummers gemaakt en dat demootje opgestuurd: ik zag het als een test. Zullen ze het de moeite vinden wat ik doe?