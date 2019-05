Heleen Debruyne: 'Een betere begeleiding en opvolging van daders is nodig. En vooral: het ernstig nemen van seksuele misdrijven'

Ik groeide op in volle Dutroux-hysterie. Ons werd geleerd dat het niet veilig is, buiten. Wij vreesden witte busjes en volwassen mannen. We leerden dat vooral wij, meisjes, moesten oppassen. Het heeft me tijd gekost om zelfverzekerd op straat te komen.

Het tragische einde van Julie Van Espen bevestigt dat onveiligheidsgevoel weer. Goedbedoelende mensen wijzen jonge vrouwen erop dat ze moeten oppassen, dat maniakken in de bosjes kunnen schuilen.

‘Wij zijn voorzichtig met onze dochters. Wees voorzichtig met onze dochters.’ Schreef Tommy Wieringa voor Anne Faber, een jonge Nederlandse vrouw die net zoals Julie op een gruwelijke manier werd vermoord. Het einde van Julie is wraakroepend. Als we er iets uit kunnen leren, is het dat justitie niet is uitgerust om plegers van seksuele gewelddaden adequaat te bestraffen of begeleiden. Dat te veel verkrachters te weinig of niet de juiste straf krijgen.