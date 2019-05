Diddy Wah Diddy: 'Het meisje met de fiets'

Onder mijn raam was een vrolijk straatfeest voor kinderen aan de gang en ik hoorde het jonge volkje met scherpe stemmetjes tot vier hoog in de wolken gillen en grappen. Het weer deed die dag ook mee en toen ik tegen de voormiddag eindelijk eens met mijn neus uit het raam ging hangen, voelde ik de lente zo in de zomer veranderen.

Life is good, dacht ik, en na een sterke kop koffie of drie ging ik achter mijn klavier zitten om te doen wat ik altijd al het liefst gedaan heb op zondag: werken. Mijn pyjama ging uit en de radio aan en tot mijn vreugde mocht ik vaststellen dat mijn favoriete elftal, vlak voor ik zwoer hen ontrouw te worden, toch nog kon voetballen.

De dag kon niet meer stuk, dacht ik. En dat is altijd een gevaarlijke gedachte, zeker wanneer je zoals ik oud en wijs genoeg bent om te weten dat daarbuiten steevast een gevaarlijk beest genaamd Het Noodlot rondloopt.

Het gevaarlijke beest was die dag een hij en stond te wachten onder een brug. Hij had het gemunt op een meisje op een fiets dat gestraft moest worden omdat het een meisje op een fiets was. Ik hoorde ervan via het nieuws van zeven en moest tegelijk huilen en overgeven. Ik vernam ook dat behalve een meisje op een fiets ook een jongen van de radio iets onherroepelijks was overkomen. Ik zeg u: anderhalve zondag geleden was een totale kutzondag.