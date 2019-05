Multivitamines om de winter te trotseren, echinacea om de weerstand van onze kindertjes te verhogen, lecithine om de examens door te komen, omega 3 om ons ‘gezond en vrolijk als een vis in het water’ te voelen... Waar je gaat langs Vlaamse wegen, overal kom je voedingssupplementen tegen: in de apotheek, bij de biowinkelier, in de supermarkt. Over heel België was de sector vorig jaar goed voor een omzet van 233,3 miljoen euro.