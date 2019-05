Het lichaam van Julie Van Espen werd teruggevonden in het Albertkanaal in de buurt van het Asiadok. Op 4 januari 1994 verdwenen Kim (10) en Ken (8) Heyrman in Antwerpen. Het lichaam van Kim werd ruim een maand later teruggevonden in het Asiadok in de haven, Ken blijft tot op vandaag spoorloos. Een van de meest mysterieuze moord- en verdwijningszaken van ons land blijft al 25 jaar onopgelost. 11 jaar na de verdwijning sprak Humo-journaliste Annemie Bulté met de moeder Tiny Mast.