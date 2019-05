Wat: SPIRULINA is een blauwgroene alge die van nature voorkomt in tropische en subtropische meren. Vroeger voedingsbron voor de Azteken, nog altijd gebruikt in de omgeving van het Tsjaadmeer. Tegenwoordig als voedingssupplement gebruikt bij de aquacultuur, in aquariums en in de kippenfokkerij.

Claims: Bevat veel vitamine B12 en zou daardoor een ideaal supplement zijn voor vegetariërs. Ook andere vitaminen en mineralen zijn rijkelijk aanwezig: spirulina bevat bijvoorbeeld tien keer meer ijzer dan spinazie. Volgens het reclameblad Natuurgetrouw verdient het terecht het predikaat ‘groene batterij’: behalve voor sporters en studenten zou het geschikt zijn voor mensen met een drukke baan, actieve senioren en herstellenden, opgroeiende kinderen en zwangere vrouwen en eenieder met een verhoogde ijzerbehoefte.

Doeltreffendheid: Bevat nogal wat vitamines en mineralen, maar biedt niet méér voordelen dan alledaagse voedingsmiddelen. Risico’s: Blauwgroene algen kunnen besmet zijn met microben, zware metalen en radioactieve stoffen.