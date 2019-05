'Ik heb mijn man moeten opvoeden in de romantiek, maar nu doet hij het héél goed'

Het nest van de mol ligt in Edegem, waar Elisabet nog altijd lichtjes groggy van haar avontuur ligt te bekomen. Wanneer ik haar tref, heeft ze de vorige nacht nog tot laat op de boot van Gert Verhulst gezeten. Maar ze vertelt vol animo, gepassioneerd en enthousiast: de zotste Elisabet die u in ‘De mol’ zag, is nog niet half zo charmant als de echte.

HOOGMOED

Elisabet Haesevoets «De eerste dagen heb ik wel wat gehuild omdat ik niet wist of ik het wel zou kunnen. En als iemand vroeg wat er scheelde, moest ik zeggen: ‘Ik mis mijn kindjes.’ Waarop veel mensen: ‘Dat kan de mol niet zijn, het schaap.’ (lacht) Daarna heb ik mezelf voor het gemak maar in de rol geduwd van de brave zeur die niets durfde. Eigenlijk niks voor mij, want voor de meeste proeven was ik liever voluit gegaan. Normaal neem ik ook graag mensen in vertrouwen, maar dat kon ik niet maken als mol. Ik heb er dus voor gekozen om iemand te spelen die haar grenzen goed bewaakt: ‘Je moet niet dichterbij komen, het is een spel en ik ben hier niet om vriendjes te maken.’ Met alle gevolgen van dien. Bij sommige beslissingen voelde ik de groep denken: wat is dat voor een trut? (lacht) En op dat moment wéét je al welke Twitter-reacties je zult krijgen.»