'Wie denkt ooit weer te kunnen drinken, zal niet herstellen.' De zakenman & de therapeute over hun alcoholverslaving

'Wie stopt met roken, krijgt felicitaties. Wie stopt met drinken, moet zich verantwoorden. Het is een collectieve verslaving'

Plaats van afspraak is The Cobbler, een fraaie cocktailbar in het historische hart van Gent. Op vraag van Muls zelf – ons lijkt het gerinkel van wijnglazen op de achtergrond vooral zelfkwelling voor ex-alcoholici.

MYRIAM BRUYNINCKX «Ik ben ondertussen zestien jaar nuchter, ik heb al een volledig ander leven uitgebouwd. Ik zou hier ook ’s avonds kunnen komen. Net zoals vegetariërs het niet erg vinden dat iedereen rondom hen vlees eet, stoort het mij ook niet om andere mensen te zien drinken. Maar dronken mensen storen mij wel (lacht). Voor mij geldt ook niet dat ik niet mág drinken: ik wíl gewoon niet meer drinken. Dat ene woordje maakt een wereld van verschil: het is een bewuste keuze.»

PHILIP MULS «Het is nu halftien ’s ochtends: zeven jaar geleden zou ik al een glas witte wijn besteld hebben. Drie jaar geleden zou ik het nog moeilijk gehad hebben in deze setting. Omdat ik de drank próéfde zodra ik in de buurt van een bar kwam, heb ik alles wat met alcohol te maken had een hele tijd vermeden. Want als ik vroeger dronk, kon ik geen maat houden. En dat leverde steeds meer problemen op. Verschillende dokters hebben mij destijds gezegd: ‘Je lever kan zich nog herstellen als je nú stopt, maar het zal niet lang meer duren voor de schade onomkeerbaar is.’»