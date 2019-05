Dagboek van klimaatactiviste Anuna De Wever (14): 'Als meisje kun je er maar beter niet uitzien als een meisje'

Lees meer over #youthforclimate »

zaterdag 4/05 tot dinsdag 7/05: Tijd voor familie

Vier dagen lang ben ik met mijn familie bezig: ik breng al mijn tijd door in het ziekenhuis bij mijn opa. Ik heb er zelfs al mijn events voor afgezegd: familie gaat voor. Verder wil ik er liever niks over kwijt, ik hou mijn familie graag buiten de spotlights. Ik ben de klimaatactivist, zij hebben er niet voor gekozen.

woensdag 8/05: Summit in Sibiu

Om vijf uur ’s ochtends neem ik de trein naar München. Daar stap ik op een bus met een Duitse delegatie klimaatspijbelaars, we zijn met zo’n 80 man. Het plan is om vandaag naar Sibiu in Roemenië te rijden. Het is een idee van de Duitse Louisa, zij was er ook bij toen ik in februari Emmanuel Macron ontmoette in Parijs. Louisa belde me twee dagen geleden op: ‘Yo, we gaan naar de Europese summit in Roemenië. Ga je mee?’ Ik: ‘Ja, da’s goed.’

Op vraag van Jean-Claude Juncker hebben alle Europese leiders in Sibiu afgesproken om het nog eens over de toekomst van Europa te hebben. Alleen zijn ze vergeten het klimaat op de agenda te zetten, dus reizen we helemaal naar Roemenië om nog eens aan hun oren te trekken. Dat land is, by the way, fucking ver weg.