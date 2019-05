'Populisten spelen in op de angsten van de gewone man. Niet omdat ze met hem inzitten, maar uit electoraal gewin.'

De laatste keer dat Humo in de sofa samenzat met de broers Dardenne, in het gezegende jaar 2014 was dat, ging het gesprek over Buster Keaton, de gigantische bonussen die bankiers opstrijken en de samenwerking met de Franse diva Marion Cotillard. Ach, onbezorgde tijden waren dat, zo lijkt het nu wel! Niet lang daarna kwamen we in een donkere wereld terecht: die van IS, Syriëstrijders en terreuraanslagen in Europa. Hun nieuwe worp, ‘Le jeune Ahmed’, speelt zich af in die wereld: de hoofdfiguur is een 13-jarige geradicaliseerde scholier die rondloopt met duistere plannen. Straks doen Luc en Jean-Pierre in Cannes een gooi naar hun derde Gouden Palm, maar eerst nemen ze nog eens plaats in een Brusselse sofa.

HUMO Is het idee voor ‘Le jeune Ahmed’ ontstaan na de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel?