Een bom energie, dat is Annik Penders (42), alias mevrouw De Croo. In de deuropening van de prachtig verbouwde hoeve in de Brakelse achtertuin van schoonvader Herman overdonderen haar tomeloosheid en schoonheid je meteen. Binnen is alles strak, hagelwit en spic en span. De Japans ogende bloemen en planten zijn niet echt, zegt ze: ‘Dat is een zorg minder.’ Ze kan ook regeren, zoveel is duidelijk.