'Het kostte John bloed, zweet en tranen om te klinken zoals hij klonk'

De postume release werd samengesteld door zijn weduwe Christine Lakeland en is opgetrokken uit vijftien songs die Cale bij leven en welzijn afwerkte. Het resultaat is een wondermooie plaat die – horen is geloven – meer dan aardig in de buurt komt van zijn allerbeste werk.

Een collega-journalist die hem ooit ontmoette, omschreef Cale als ‘niet zozeer ongeschoren als onscheerbaar’. Christine Lakeland, die als gitariste en zangeres ook deel uitmaakte van zijn band, moet lachen als ik haar die uitspraak voorleg en zegt dat dat net zo goed opging voor zijn muziek.