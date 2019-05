Clement Peerens over de Belgische kansen op het Songfestival: 'Almaci wint nog eerder de Tour op haar bakfiets!'

Terwijl u dit leest, is de halve finale wellicht al achter de rug, en dan weet u wat wij op de redactie al maanden weten: België zit in de finale! Ja, Humo’s Muziekkenners waren dit jaar eensgezind: die Waalse Eliot hééft het gewoon! Prachtig nummer, ‘100 procent helemaal nu!’ zoals onze roerganger Thomas Leysen verrukt uitriep, tot iemand hem erop wees dat hij niks te maken heeft met dit blad. ‘Oeps!’ antwoordde de man. ‘Zit Humo niet in mijn portefeuille? Ja, je kunt niet alles onthouden. Dan zal ik maar eens opstappen. Hoe dan ook: het blijft een sterk nummer!’

'Almaci wint nog eerder de Tour op haar bakfiets!'

Maar hoe schatten geïnformeerde buitenstaanders de kansen van het blonde Waaltje in? Wij vroegen het aan een Antwerpse musicoloog.

Clement Peerens «Het is een flutnummer, het maakt dus wel een kans. En de tekst gaat over het wakker schudden van de jonge generatie, in een wereld waarin heel wat scheefloopt. Als die jongen met de trein naar Jeruzalem vliegt, zal Greetje Thunberg wel op hem stemmen.»

HUMO Met de trein naar Jeruzalem vliegen? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?

Peerens «Ik ben geen transportspecialist, en al helemaal geen ingenieur. Het is puur tijdverlies om zoiets aan mij te vragen. Ik zou kunnen zeggen: een tgv met vleugels of zoiets, maar dan zou ik mij belachelijk maken. Daarom zal ik u het antwoord schuldig blijven.»

HUMO Zal België dit jaar het Songfestival winnen?

Peerens «De kans dat Meyrem Almaci dit jaar de Tour wint met haar bakfiets is groter.»

HUMO Die kans is nul?

Peerens «Boh, ik heb het wel over de Tour voor dames, daar liggen de snelheden iets lager, en de ritten zijn ook korter. Een tijdrit zit er misschien nog wel in als Meyrem nu volle bak begint te trainen. Maar er iets van bakken in de bergen? Met een bakfiets? Niet zo simpel, denk ik.»

HUMO Heeft het Songfestival nog nut in deze tijden?

Peerens «Absoluut. Een minuut Songfestival kost ongeveer 1.000 euro, dat is evenveel als drie seconden internationaal voetbal. Zo ziet ge maar hoeveel geld er verdampt terwijl één of andere overbetaalde loser staat te trempen aan een cornervlag of kajietend over de grond rolt terwijl er helemaal niks is gebeurd. In het Songfestival ziet ge tenminste nog af en toe merkwaardig kronkelende wijven en zo. En ge kunt de klank afzetten.»

HUMO Je kijkt zonder klank naar het programma?

Peerens «Dat doe ik al járen. Ik zet dan de Queens of the Stone Age op of zo, en daarbij rook ik een productje dat door de mazen van de war on drugs is geglibberd. Ge krijgt dan iets wat op een hallucinatie lijkt die ge elk moment kunt wegzappen, mét een goei muziekske erbij. De ideale start van de saturday night.»

HUMO Dankjewel voor al die verhelderende inzichten. Tot slot nog even iets anders: kijk je naar ‘Liefde voor muziek’?

Peerens «Geen haar in mijn snor dat daaraan denkt. De titel van dat program alleen al: ‘Liefde voor muziek’! Liefde, dat is wat Bambi – met alle respect voor zijn leed – voelde voor zijn moeke. Maar voor mij heeft muziek meer te maken met drift, met kolkende lavastromen van testosteron, met blinde oerkrachten. Muziek is voor mij een demonisch kronkelende vrouw die mij kwijlend én intelligent aankijkt. Ik zou de kleren van haar lijf willen rukken, weliswaar na een schriftelijke toezegging in drievoud, die dan wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Dat kan helaas niet anders in deze tijden. Niet dat ik bang ben Bart De Pauw achterna te gaan, want ochot, maar dat gezaag van dat peloton vrouwelijke columnisten dat erop volgt, kan ik missen. Als die dames in hun drammerigheid vergeten het Staatsblad te lezen, dan is dat hun zaak, verstaat ge? Elke burger wordt geacht te weten wat daarin staat. Dat is dus mijn mening. Maar wilt ge nu geloven dat ik niet meer helemaal zeker weet waarover we het hadden? Ik zal dat dan volgende week wel lezen, zeker?»