Will Smith «Je kunt er moeilijk omheen dat Robin de definitieve versie van de geest heeft neergezet. Maar omdat deze ‘Aladdin’ een liveversie werd, zou ik er helemaal anders uitzien. En toen ik het origineel een paar keer had bekeken, snapte ik dat Robin met zijn geest een tijdloze versie van zichzelf had getoond. De stand-upcomedy, de stemmetjes, de slapstickhumor: daar was hij briljant in. Dus dacht ik: als ik nu eens hetzelfde doe en uitvergroot wat ik goed kan? Zo kon ik er elementen uit mijn hiphopverleden in smokkelen, uit mijn werk in de modewereld…»

– De geest is opnieuw blauw. Het internet staat nu vol smurfengrapjes en fotomontages van een blauwe Shrek.