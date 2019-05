Bart De Wever: 'Als ik vorig jaar had verloren in Antwerpen, was dat mijn politieke einde geweest'

Een interview met een machtspoliticus dat dan ook louter over partijpolitiek gespin, intriges, electorale tactiek, prognoses en persoonlijk carriére gaat en niet over een voluntaristische politiek die mens en maatschappij kan optillen. De N-VA pakt het allemaal wat netter in dan Vlaams Belang, maar het valt toch op dat beide partijen niet geïnteresseerd zijn in een humane maatschappijvisie en dito programma. Het is trachten te teren op wat mis loopt en ondanks al hun geblaat over identiteit bieden ze geen hoopgevende vooruitzichten voor de individuen die op hen stemmen en hen zodoende macht geven. Niets over de gevolgen van een rigoureuze, harteloze besparingspolitiek. Geen visie en doorgedreven aanpak van de klimaatcrisis. Er bestaat geen armoedeprobleem. Niets over het betaalbaar houden van de sociale zekerheid via rechtvaardige belastingen. Negeer de groeiende ongelijkheid. Zinvolle jobs en werkbaar werk, bijvoorbeeld in het onderwijs: onbelangrijk. Depressie, burnout en eenzaamheid bestaan niet in de N-VA-utopie. Nochtans plegen in sommige streken van het Rijke Vlaanderen iedere dag 7 mensen zelfmoord. Niets over de 100 verkrachtingen per dag. Als je dit leest is een goed gevoel ver te zoeken. Ondanks alle holle eloquentie is dit interview met 1 van onze populaire en intelligente toppolitici een zwart-gele lege doos. Het is ook zeer moedig om iemand als Greta Thunberg die met haar jeugdig idealisme een massa mensen beroert, weg te zetten als iemand waar kosten aan zijn. Als je daar als volwassen, intelligente mens van geniet, aan wie zijn er dan de meeste kosten?