Bart De Wever: 'Als ik vorig jaar had verloren in Antwerpen, was dat mijn politieke einde geweest'

'Mijn kinderen zijn het al gewoon dat er soms iemand opduikt die me de huid volscheldt'

Hij voert volop campagne om Vlaams minister-president te worden, maar de voorbije week werd Bart De Wever vooral opgeslorpt door zijn taak als burgemeester van Antwerpen. De moord op Julie Van Espen werd in zijn stad gepleegd en haalde ook hem even onderuit.

BART DE WEVER «Ik zat die middag in een bomvol Sportpaleis voor de Champions League-match van de Antwerp Giants. Iedereen was uitgelaten, want ze hadden brons gepakt. Daarna kwam het nieuws van de moord binnen en sloeg de sfeer om. Die is daar vlakbij gepleegd. Toen de politie me meldde dat haar bebloede kledij was gevonden, wist ik al: dit zit fout. Ik was daar echt niet goed van. Dit drama raakt de hele samenleving, omdat het zo’n perfect meisje was, en zo’n perfecte smeerlap.»

HUMO De vriendinnen van Julie willen een onderhoud met u. Ze vragen meer camera’s en verlichting op de fietsroute langs het kanaal.