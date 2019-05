De ombudsman energie: 'Hoog tijd dat deur-aan-deurverkoop wordt afgeschaft'

Eind februari gaven drie deur-aan-deurverkopers van gas en elektriciteit in Humo inzage in hun vuile truken. ‘In de energieverkoop geldt één groot principe: dog eat dog, iedereen zet iedereen in de zak,’ getuigden ze. In zijn pas verschenen jaarverslag pleit ombudsman voor energie Eric Houtman ervoor die deur-aan-deurverkoop af te schaffen. In 2018 ging 15,3 procent van de consumentenklachten over dubieuze verkooppraktijken. In 2017 was dat nog 13,9 procent.

Eric Houtman «De klachten over verkoop aan de deur, op de openbare weg of in winkelcentra stijgen nu al drie jaar op rij. Ze zijn de derde vaakst gehoorde klacht. Hoog tijd dus om er paal en perk aan te stellen.»

HUMO Een verbod op deur-aan-deurverkoop mag toch niet van Europa?

Houtman «Nee, maar wat wel kan, is dat de leveranciers afspreken om de deur-aan-deurverkoop vaarwel te zeggen. Samen met de overheid hebben ze een gedragscode over hun verkooppraktijken ondertekend die regelmatig wordt aangepast.

»In Europa wordt ook gewerkt aan een nieuwe richtlijn voor consumentenrechten. Lidstaten zouden weer de mogelijkheid krijgen om streng op te treden tegen agressieve verkopers.»

HUMO Staan de getuigenissen van de energieverkopers in Humo model voor de gang van zaken in de hele sector?

Houtman «De energiesector probeert de problemen met deur-aan-deurverkoop te minimaliseren. Ik vrees dat ze niet goed op de hoogte is van de praktijken van de verkooporganisaties waarmee ze in zee gaat. Want die verkoop besteedt de sector uit aan tussenpersonen.»

HUMO Volgens FEBEG, de belangenvereniging van de in energie gespecialiseerde verkoopfirma’s, zou het over een paar honderd gegronde klachten gaan op een markt van 8 miljoen aansluitingen.

Houtman «Ik ben tien jaar ombudsman energie en de ervaring leert me dat je dit soort klachten gerust met honderd mag vermenigvuldigen. Op dit moment heb ik een collectieve rechtsvordering lopen tegen de vaste vergoedingen die energieleveranciers aanrekenen als een contract vervroegd wordt beëindigd. Volgens voorzichtige berekeningen gaat het over 40.000 gedupeerde klanten. Slechts 400 hebben effectief klacht bij ons ingediend. Ook bij deur-aan-deurverkoop zijn de klachten bij ons slechts het topje van de ijsberg. Jaarlijks sluiten deur-aan-deurverkopers 150.000 contracten. In 2018 kwamen daar bij ons 483 klachten over binnen. In werkelijkheid zijn dus waarschijnlijk minstens 48.000 mensen benadeeld, want velen leggen zich bij dat nieuwe dure contract neer.»

HUMO Na een maand kunnen ze toch alweer overschakelen naar een andere leverancier?

Houtman «Doen ze dat ook? Goed geïnformeerde consumenten wellicht wel, maar vaak gaat het over kwetsbare gezinnen die zich door opdringerige verkopers laten lijmen. In de huidige gedragscode staat dat energieverkopers zeer gereserveerd moeten zijn bij kansarmen, mindervaliden en bejaarden. Daar vegen ze vaak hun voeten aan. Dat stuit me nog het meest tegen de borst.»