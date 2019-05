John Maes, advocaat van de familie van Julie Van Espen: 'De impact van dit drama doet me denken aan de zaak-Dutroux'

Zaterdag vindt de uitvaart plaats van Julie Van Espen, de 23-jarige studente die vorige week in Antwerpen werd vermoord door Steve Bakelmans, een veroordeelde zedendelinquent. Terwijl Vlaanderen zich verontwaardigd afvraagt waarom justitie de dader liet gaan, probeert de ervaren strafpleiter John Maes de rouwende nabestaanden langs de discussies over een falend gerecht te loodsen. ‘De familie wil zich nu niet afvragen of de moord te vermijden was geweest. Dat is een bijkomende kwelling.’