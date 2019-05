Fiscaal advocaat Victor Dauginet: 'Het grote geld schrijft de wetten in ons land'

Fiscaal topadvocaat Victor Dauginet schopt al een carrière lang tegen heilige huisjes en doet dat opnieuw in zijn nieuwe boek ‘Het belaste land’, waarin hij uit de doeken doet hoe lobbyisten en multinationals wetten in ons land naar hun hand zetten.

Victor Dauginet «Kijk naar ons belastingsysteem, dat zit vol uitzonderingen die door lobby’s zijn afgedwongen: salariswagens, dienstencheques, pensioenpijlers, de taxshelter, enzovoort. Lobbyisten maken handig gebruik van het feit dat ministers omringd worden door kabinetsleden die vaak verhuizen en met steeds andere dossiers bezig zijn. Zelf zijn ze technisch heel onderlegd in juridische en fiscale materies. Ze komen met heel slim bedachte voorstellen en staan veel steviger in hun schoenen. Op die manier schrijft het grote geld in ons land de wetten.»

HUMO Eén van de voorbeelden die u aanhaalt, zijn de excess profit rulings, vergaande belastingvoordelen waarmee multinationals gepaaid werden om naar België te komen.

DAUGINET «Dat is een vorm van fraude die door onze overheid op poten werd gezet. Europees commissaris Margrethe Vestager had gelijk dat ze dat wilde aanpakken. Europa zei in eerste instantie dat het illegale staatssteun was, maar het Hof van Justitie heeft dat onlangs herroepen. Jammer.»

HUMO Welke lobby’s zijn het sterkst in ons land?

DAUGINET «De lobby’s die een mannetje hebben op kabinetten, zoals de Boerenbond, de verzekeringssector en de banken. Zij hebben directe invloed en zitten verankerd in het politieke systeem.»

HUMO Ziet u een oplossing om de impact van lobby’s in te perken?

DAUGINET «We zouden beter af zijn als ministers niet langer kabinetten zouden hebben, maar zouden samenwerken met een apolitieke administratie die hun bestuur uitvoert, zoals in Nederland. Dat is misschien nog altijd geen ideaal systeem, maar wel al een verbetering.

»Het gevolg van al het gelobby is dat we met belastingen zitten die een allegaartje zijn van regels met daarbovenop eindeloos veel uitzonderingen. Er zou een grondig debat moeten komen over onze fiscaliteit.»

HUMO U schiet met scherp op het grote geld, maar hebt u in uw carrière niet evengoed de belangen van het grote geld verdedigd?

DAUGINET «Ik heb mensen met veel geld verdedigd, zoals Karel De Gucht en Louis Reijtenbagh (steenrijke Nederlandse zakenman, red.), maar dat is niet ‘het grote geld’. Het gaat om multinationals en grote sectoren die invloed en macht uitoefenen op de politiek. Ik heb zelf weleens gewerkt voor de horecasector, die een eenvoudiger fiscaal systeem vroeg. Ik schaam me daar niet voor: ik heb er op zich niets tegen dat bedrijven of sectoren voorstellen doen. Het gaat erom dat het grote geld veel meer macht en invloed heeft in de politiek. Te veel macht.»

Victor Dauginet,

‘Het belaste land’,

Van Halewyck