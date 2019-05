Voor wie graag toetert dat rappers meer tattoos dan talent hebben, is er nu Loyle Carner. Op zijn tweede plaat, ‘Not Waving, but Drowning’, zoekt de vriendelijkste geezer van Engeland zijn plaatsje in de wereld en bezingt hij zijn liefde voor zijn familie. Wie is die brave jongen die deze week in een uitverkochte Botanique staat en straks ook op Pukkelpop? ‘Ik zou liever spits bij Liverpool zijn.’