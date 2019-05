Jan Mulder: 'Middelmatige buitenlanders, slechte buitenlanders: ze worden door de Premier League gekocht vóór een ander met de goudhaan in spe gaat lopen'

De deelnemers aan de twee grote Europese finales zijn vier Engelse clubs: Liverpool FC, Tottenham Hotspur, Chelsea FC en Arsenal. Geld speelt hier een rol: in Engeland rolt het meeste geld, dus worden daar op het einde van het seizoen de internationale bekers in de lucht gestoken. De naam van de bank van de voetballers is Premier League. Zelfs klanten als Huddersfield en Cardiff inden dankzij de promotie naar het financiële walhalla honderden miljoenen aan televisiegelden van de voetbalbond. Geld waarmee ze vervolgens nieuwe spelers kopen. Middelmatige buitenlanders, slechte buitenlanders, buitenlanders van wie de broer een enkele keer bij Union Berlin in de Tweede Bundesliga mocht tonen dat hij enig talent had: ze worden door de Premier League gekocht vóór een ander met de goudhaan in spe gaat lopen. Al die voetballers verdienen zo’n 100.000 euro per week, de besten 300.000, 400.000 soms.

Jammer dat ze met zovelen zijn, want er dreigt schaarste op de huizenmarkt. The Daily Telegraph ging op 4 mei in op de nood van de spelers die een contract hebben in de omgeving van Cheshire, één van de meest luxueuze graafschappen van Groot-Brittannië, ook wel de Golden Triangle genoemd. Velen hebben geen dak boven het hoofd. Ze kwamen terecht bij Everton of Liverpool en stuitten na de ondertekening van hun contract op het probleem van het verwerven van een fatsoenlijke mansion in de Golden Triangle. De huizen zijn bezet door Salah, Firmin, Shaqiri en Mané van Liverpool, Pogba, De Gea en nog een stuk of zeven anderen van Manchester United, de helft van de selectie van Everton en een groep oud-spelers die nu aardig boeren als analist bij Sky en BBC. Het stuk begint met het trieste relaas van Alex Oxlade-Chamberlain van Liverpool. Alex wilde met zijn WAG, Perrie Edwards van de popgroep Little Mix, aan één van de ‘tien duurste straten in het noordwesten’ wonen, maar was ‘scrambling for a house’. Alex en Perrie vertikken het om lager in de rangorde te wonen en The Daily Telegraph schrijft dat Oxlade-Chamberlain gedoemd was tot een hotelkamer.

‘The 25-year-old would often see Everton footballer Gylfi Sigurdsson at breakfast.’ Dat ontbijt wil niet uit mijn gedachten verdwijnen. Lotgenoot Sigurdsson (150.000 per week) zit alleen aan een tafeltje bij het raam omdat zijn vrouw er schoon genoeg van heeft en naar IJsland is teruggekeerd, Oxlade-Chamberlain (wekelijks 175.000 euro) verbijt zich ergens bij het buffet onder een krant. Perrie Edwards van Little Mix is in geen velden of wegen te bekennen. Sigurdsson neemt nog een sapje. Vlak bij Oxlade. Die wil wat zeggen, maar de woorden blijven in de keel steken. Sigurdsson: ‘Zeg maar niks. Ik weet het wel. Sterkte.’ De stoere IJslander legt een arm om de schouders van de kwetsbare (Perrie is ontevreden) Oxlade-Chamberlain. Prachtig beeld, twee voetballers van Liverpool en Everton die elkaar normaal gesproken uitlachen, maar nu verenigd zijn in verdriet.

Het huis van de stervoetballer, lezen we in de Telegraph, moet beschikken over de volgende voorwaarden: het staat in een Golden Triangle, bezit een royaal zwembad, heeft een beveiligingssysteem, een woud met lanen die je niet kunt onderscheiden van kerkpaden van duizend jaar geleden, terwijl het paleis zelf dan weer hypermodern dient te zijn. Makelaar Peter Higham van kantoor Gasgoine Hallman: ‘Een voetballer koopt nooit een huis van rode baksteen uit 1930.’ Oxlade: ‘Ik zag een geschikt pand om te huren, sprak met de makelaar af er even over na te denken en kreeg de volgende ochtend een telefoontje van hem: ‘Een speler van Burnley, Aaron Lennon, heeft de hele huur vooraf cash betaald.’’ En woont er al in. Maar al te vaak bezichtigt hij een residentie en krijgt hij bij aankomst dit te horen: ‘Ik zeg het maar even: Riyad Mahrez komt vanmiddag ook kijken.’ Manchester City, 200.000 euro per week.