Op pad met de natuurinspectie: agressieve stropers, loslopende honden en wraakzuchtige jagers

Natuurinspecteurs hoeven niet in een duf kantoor te zitten zoals u en ik. Ze zwerven rond in het bos en verdwijnen in het groen. Maar hun job is niet altijd zo feeëriek: om stropers te betrappen, voeren ze huiszoekingen uit in groezelige koten of liggen ze ’s nachts al eens languit in de sneeuw. Veel mensen kunnen hun bloed drinken, want op inbreuken als vogelvangst en stroperij staan boetes die oplopen tot duizenden euro’s. ‘Ooit werd ik buiten westen geslagen door enkele jongeren die weigerden hun honden aan de leiband te doen.’