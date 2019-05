Dat hij het tweedeboeksyndroom pas voelde bij het schrijven van zijn nieuwe thriller ‘Echo’, vertelt Thomas Olde Heuvelt vanuit zijn huis in de Nijmeegse bossen. Het verhaal over obsessie, bezetenheid en een vervloekte bergtop in Zwitserland is nochtans zijn zesde roman. De jonge auteur had al vijf boeken geschreven voor een kleine schare trouwe fans in Nederland en België toen hij met een kortverhaal een Hugo Award won, zijn thriller ‘HEX’ naar een Amerikaanse setting vertaalde en Stephen King plots tweette dat hij het heksenverhaal ‘briljant en volstrekt origineel’ vond.

THOMAS OLDE HEUVELT «Mijn Britse uitgever is ook de uitgever van Stephen King in Engeland. Af en toe sturen ze hem een boek waarvan ze denken dat het wel in zijn kraam zal passen, in de hoop dat hij er iets over zal zeggen. Zo hadden ze hem recent nog een bovennatuurlijke thriller gestuurd waarvan ze dachten dat hij hem heel goed zou vinden, maar toen de publicatiedatum naderde, hadden ze nog niets van hem gehoord. Toen ze vroegen of hij het al gelezen had, kregen ze een heel kort mailtje terug: ‘Yes, I’ve read it.’»