'Als rockster is het moeilijk niet verliefd te worden op je eigen schaduw'

The National bestaat twintig jaar, maar is nog lang niet aan het uitbollen. Geen twee jaar na het uitstekende ‘Sleep Well Beast’ komt ‘I Am Easy to Find’ uit, zestien songs rijk en de langste plaat die de groep ooit heeft uitgebracht. Nog opvallender: frontman Matt Berninger deelt voor het eerst de spotlights met een resem zangeressen, onder wie Sharon Van Etten, Lisa Hannigan en Gail Ann Dorsey, de uitverkoren zangeres van Lenny Kravitz en wijlen David Bowie. The National is ook meer en meer een familiegebeuren: Carin Besser, de vrouw van Berninger, schreef twee songs, Pauline de Lassus, de vrouw van gitarist Bryce Dessner die optreedt als Mina Tindle, zingt ook mee.

Kers op de taart: bij de nieuwe plaat hoort ook een film. Mike Mills – níét de bassist van R.E.M., wel de Oscargenomineerde regisseur van onder meer ‘20th Century Women’ – werkte samen met de groep aan een kortfilm van een klein halfuur, opgebouwd rond muziekfragmenten uit de nieuwe plaat. Film en plaat heten ‘I Am Easy to Find’, beide vragen om een doos Kleenex en een fles rode wijn.

The National bracht de Europese pers naar Parijs voor interviews, een screening van de film en een allereerste try-out van de nieuwe songs in L’Olympia. De avond voor we kunnen spreken met Bryce Dessner, gitarist en arrangeur van The National en tweelingbroer van die andere The National-gitarist en -arrangeur Aaron Dessner, stond de Notre-Dame in brand. Dessner, die jaren geleden van New York naar Parijs verhuisde, was gepast onder de indruk.

Bryce Dessner «Ik woon op nauwelijks twee blokken van de Notre-Dame. Ik ben de hele avond bang geweest dat de kerk zou instorten. Het bracht nare herinneringen aan 9/11 terug. Ik heb de WTC-torens toen voor mijn ogen in elkaar zien stuiken: fucked up. Ik ben dus vooral dankbaar dat de Notre-Dame er nog staat. Maar laten we over iets leukers praten. Wat vond je van de nieuwe plaat?»

HUMO Eerlijk? Ál jullie muziek vraagt geduld, maar ik heb nooit eerder zóveel moeite gehad met een The National-plaat. ‘Light Years’, ‘Hairpin Turns’ en ‘Rylan’ behoren tot mijn favorieten, maar met ‘Not In Kansas’, ‘So Far so Fast’ en ‘Oblivions’ heb ik nog steeds moeite.