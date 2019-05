'Mocht ik nog voetballen, ik tackelde Jan Mulder zo hard dat zijn achillespezen in zijn nek hingen'

'Ik vind Hazard de beste Belg. En ken jij een betere passeur dan De Bruyne? Er zit iets geniaals in die mannen.' Paul Van Himst

Van Moer kreunt aan de telefoon. Dat verrekte eind van zijn thuis in Zonhoven naar Brussel rijden? Nee, dat ziet hij zo te horen niet zitten. Maar Van Himst zou zijn genereuze zelf niet zijn mocht hij dat niet opgelost krijgen: ‘Ik heb nog wat oude klanten in Limburg die ik lang niet meer heb gezien.’ De volgende ochtend belt Popol terug: ‘We spreken af in L’Angelo Rosso, in Brustem bij Sint-Truiden.’

Wilfried Van Moer «Paul kent veel meer volk: hij is van de stad, ik van de boerenbuiten. Ik mijd de drukte liever. Ik vind me ook te oud geworden om me nog in allerlei debatten te mengen.»

Paul Van Himst «Ik zeg ook vaak neen, hoor. Neem nu al die festiviteiten voor Eddy Merckx, 50 jaar na zijn eerste Tourzege. Hoeveel mails ik niet krijg: ‘Vraag eens aan Eddy…’ Maar ik ben zijn secretaris niet, hè!

»En tegenwoordig staat mijn telefoon helemaal roodgloeiend: door de situatie bij Anderlecht bellen journalisten me nog vaker dan anders.»

HUMO Gaat het nooit vervelen, altijd maar over Anderlecht moeten praten?