'Mijn zus weet wie haar vijanden zijn: allereerst de Duitsers, dan de Arabieren'

In 1982 verhuisde mijn acht jaar oudere zus Maniou van Amsterdam, waar we beiden geboren zijn, naar Israël. Ik was toen 11. Ze ging psychologie studeren aan de universiteit Bar-Ilan, trouwde en veranderde haar naam in Ma’anit. Ze woonde eerst een tijdje in een buitenwijk van Jeruzalem, verhuisde dan naar Kfar Darom, een nederzetting in Gaza, en vestigde zich ten slotte in Dolev, een religieuze gemeenschap op de Westelijke Jordaanoever.

Toen onze vader in 1991 overleed, was mijn zus acht maanden zwanger van haar vierde kind. Omdat ze in die toestand niet meer mocht vliegen, vond de begrafenis plaats in Jeruzalem. Onze moeder, die in 2015 stierf, wilde naast hem begraven worden. Daarom liggen mijn beide ouders nu op een kerkhof in Jeruzalem, hoewel ze nooit in Israël hebben gewoond.

Mijn zus heeft zeven kinderen en een stuk of twaalf kleinkinderen – ik ben de tel kwijtgeraakt.