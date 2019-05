Stef Kamil Carlens, muzikant en deelnemer aan 'Liefde voor muziek': 'Het verhaal van Julie heeft me hard aangegrepen. De plek waar het is gebeurd, ken ik heel goed'

Maandag wordt op VTM de laatste aflevering van ‘Liefde voor muziek’ uitgezonden, en het beste hebben ze voor het einde bewaard: centraal staan de songs van Stef Kamil Carlens (48), de man die met straffe uitvoeringen van ‘La Mamadora’ en ‘The Way to Your Heart’ alle monden deed openvallen. Je hoorde dat, behalve alle engelen Gods, ook de duivel naar buiten wilde. ‘Het verhaal van Julie heeft me hard aangegrepen. De plek waar het is gebeurd, ken ik heel goed. Ik heb er gewoond en heel mijn jeugd gefietst.’