Dagboek van klimaatactiviste Anuna De Wever (slot): 'Ik kan alleen maar hopen dat mensen straks écht voor het klimaat stemmen'

'Eigenlijk wil ik gewoon Claire Underwood zijn'

zaterdag 11/05 griet met ambitie

Ik ben nog altijd geradbraakt van mijn reis naar Roemenië, maar toch gaat mijn wekker al om zeven uur: ik moet naar Brussel voor de generale repetitie van onze TED Talk. Adelaïde en ik – Kyra doet uiteindelijk toch niet mee – gaan nog een laatste keer door onze tekst. We worden geholpen door een coach, die me na elke zin onderbreekt om alle foutjes te verbeteren. Ook op mijn lichaamstaal is het nog zwoegen.

Daarna rep ik me naar de VUB, voor een panelgesprek over de gevolgen van luchtvervuiling. Ik zit naast kleppers als Maggie De Block en Petra De Sutter, maar ik mag het voorwoord doen. Mijn boodschap is helder: er worden jaarlijks 11.000 kinderen geboren met astma en er zijn meer vroegtijdige overlijdens door luchtvervuiling dan door roken. Wat gaan we daaraan doen? Serieus, ik maak me daar keiveel zorgen over.