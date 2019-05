Phara de Aguirre toonde het al in ‘Blanco’: verzaken aan de burgerplicht is nooit zo populair geweest. Honderdduizenden stemmen gingen verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 door kiezers die blanco of ongeldig stemden, of niet kwamen opdagen. Dat kan alleen maar meer worden, maar hoe blijft u origineel bij de uitvoering? Tien leuke manieren om ongeldig of blanco te stemmen.