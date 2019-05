'Omdat mijn vader zo vaak ziek was, ben ik dokter geworden: ik wilde hem helpen'

We hebben afgesproken in wijnbar Baràbas in mijn hometown Boechout, waar mijn vader Werner Van Peer werkzaam is als beste huisarts van het land. Maar Sofie Lemmens is een goede tweede: op de set van ‘Is er een dokter in de zaal?’ heeft ze bijvoorbeeld het leven van Philippe Geubels gered. Of toch bijna.

Sofie Lemmens «Philippe is héél ziek geweest tijdens de opnames. Toen de laatste twee afleveringen moesten worden opgenomen, belde de producer mij in paniek: ‘Philippe is zo ziek als een hond, kun jij hem een spuit geven? Die opnames móéten doorgaan!’ Mensen denken echt dat er een magische spuit bestaat die snelsnel alle problemen verhelpt: niet dus (lacht). Nu, dankzij mijn goede zorgen heeft Philippe de opnames kunnen afwerken, maar de dag erna is hij wel zwaar gecrasht.»