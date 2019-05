'Met hoogtevrees, angst voor ongedierte of claustrofobie moet je bij ons niet afkomen'

Met gedisciplineerde bewegingen trekt Patrick zijn uniform aan: jas, steek- en kogelvrij vest, fluohesje en als laatste zijn bootje, het typische hoofddeksel van de douanier. Hij strekt zijn armen en draait ze rond, op zoek naar wat bewegingsvrijheid.

PATRICK (teamchef bewaking) «Zo’n kogelvrij vest moet wat wringen, hè. Maar zonder ga ik nooit op patrouille. Je weet nooit in welke situaties je belandt. Als ze met een revolver of een mes staan te zwaaien, is zo’n vest wel een handig accessoire. Veiligheid is dé belangrijkste prioriteit.»