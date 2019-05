Deze ex-werknemer van Facebook klapt uit de biecht: 'Die beelden krijg je nooit meer uit je hoofd gewist'

'Toen ik mijn eerste executie zag, was ik anderhalf uur in shock. Maar mijn collega’s van de Thaise afdeling begonnen dan altijd keihard te lachen'

Sjarrel de Charon heeft in Berlijn acht maanden als content moderator voor Facebook gewerkt – in de praktijk voor Arvato Bertelsmann, één van de bedrijven die het vuile werk voor Facebook opknappen. Dat is lang, want zijn collega’s houden het gemiddeld een half jaar vol. Content moderators moeten het platform netjes houden. Ze beginnen hun werkdag met het lezen van zogenaamde high priority tickets. Een ticket is een post op Facebook die andere gebruikers hebben gesignaleerd als ongepast. Die moeten de moderators bekijken en eventueel wissen. High priority wijst op gruwelijke beelden, zoals van martelingen, kinderporno en extreme pesterijen. Daarna volgden de ‘normale’ tickets, met haatberichten en bedreigingen. Elke werknemer moet tweeduizend tickets per dag verwerken, tegen gemiddeld 12 seconden per ticket, voor een hongerloon.

HUMO De vacature voor de job klonk onschuldig: ‘If you wanna help make sure that all citizens of the world can come together in a safe online environment, we would be delighted to meet you.’ Het had om liefdadigheidswerk kunnen gaan.