Zijn beklijvende documentaire ‘On Air’ is dus niet alleen een portret van Rugurika, maar óók een film over het einde van tien jaar democratie in Burundi.

Manno Lanssens «Na de bloederige Burundese burgeroorlog in de jaren 90 is er stevig geïnvesteerd in een onafhankelijke pers, mede door Europa. Het land werd daarna een schoolvoorbeeld van vrije meningsuiting. Maar in 2015 maakte president Nkurunziza de pers monddood. Journalisten en activisten werden bedreigd, gemarteld en zelfs vermoord. Bob Rugurika, de directeur van de Radio Publique Africaine (RPA), werd het gezicht van het protest tegen het regime.