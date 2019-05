'Thuis' versus 'Fiskepark': 'Als ik voor 'Fiskepark' had mogen adviseren, dan was Kathleen Cools in die vijver beland, of Gert Verhulst'

Op de verkiezingsavond zullen we misschien eventjes voor onze 55 inch-Salora gaan hangen, maar dé tv-avond die nu al schreeuwerig staat aangestreept in onze digitale agenda, is vrijdag 28 juni. Dan is er de seizoensfinale van ‘Thuis’: ‘Heel Vlaanderen hapt naar adem! Wat een verschil met ‘Fiskepark’!’

'Siska Schoeters een moordenares? Zo'n braaf moeke?'

Onze nek wordt nu al drie keer per week gekinesitherapeerd wegens het reikhalzend uitkijken, want het was nogal een seizoen: tragische overlijdens, miskramen, depressies, fraude, erectiestoornissen, noem maar op. Omdat de situatie niet langer houdbaar was, gingen wij op dringend verzoek van onze kinesist naar Cynthia Sijfervelt, hoogleraar in de hedendaagse dramaturgie, hopend op verlichting.

HUMO Weet u al iets meer over de seizoensfinale der seizoensfinales?

Cynthia Sijfervelt «Ja. Ik mag daar niet te veel over vertellen, maar hou de komende weken vooral Waldek goed in de gaten!»

HUMO Waldek? De even sympathieke als goedhartige hardwerkende Pool?

Sijfervelt «Waldek heeft veel duistere kanten. Zijn voornaam is door de scenaristen verzonnen, en verwijst naar de goedmoedige walrus én naar de dekhengst. Dat is Waldek ten voeten uit. Het gebeurde steeds in de marge, maar Waldek is recordhouder in het bespringen van zijn vrouwelijke tegenspelers. Dat moet zich vroeg of laat wreken, en het zal op 28 juni gebeuren.»

HUMO Zal Waldek sterven?

Sijfervelt «Nee, daarvoor is hij te belangrijk. Ik voorspel een comaatje tot half oktober, om de spanning erin te houden. Nochtans zijn ze bij ‘Thuis’ niet bang voor een schokkend sterfgeval. Dit jaar nog is het 10-jarige Sandrientje getroffen door een onhandig afgevuurde politiekogel. Heel Vlaanderen hapte naar adem! Wat een verschil met ‘Fiskepark’: daar vinden ze Bent Van Looy met een bijl in zijn hoofd in een vijver. Dat is toch andere koek.»

HUMO Wat is op koekgebied het verschil tussen Sandrientje en Bent Van Looy?

Sijfervelt «Sandrientje was een onschuldig kind, Van Looy is een onschuldige volwassene. Bij de moord op Bent denk je: sympathieke kerel, goeie songschrijver, heeft nooit een vlieg kwaad gedaan. Jammer toch, en hoe zou het intussen met de droogte zijn? Als ik voor ‘Fiskepark’ had mogen adviseren, dan was Chantal Pattyn in die vijver beland, of Gert Verhulst of Kathleen Cools. Want dan rijst meteen de vraag welke intriges tot die gruweldaad hebben geleid. Was Wim Delvoye erbij betrokken, of Hugo Camps?»

HUMO Even terug naar ‘Thuis’: wie heeft de aanslag op Waldek op zijn geweten?

Sijfervelt «Of op haar geweten, want er zijn wel een dozijn vrouwen die je niet moet onderschatten. Alweer is het verschil met ‘Fiskepark’ duidelijk. Je hebt die brave Tomas De Soete, een ambtenaar die geen raad wist met wat lacherige kritiek en daarom het domme besluit nam als zelfstandige voort te boeren. In ‘Thuis’ hébben ze zelfs geen ambtenaren!

»‘Fiskepark’ is wel heel modern qua vormgeving. Je ziet er de hele tijd beelden van verborgen cameraatjes, met zo’n teller die onderaan verder tikt, en ook nog ‘REC’ met zo’n rood bolletje. Het zijn er zelfs meer dan in ‘De parelvissers’ uit 2006.»

HUMO Waldek wordt dus bijna vermoord door een vrouw, als ik het goed heb?

Sijfervelt «Ja, dat mag ik wel verklappen. In ‘Fiskepark’ is Siska Schoeters de enige vrouw die in aanmerking komt als dader. Maar zo’n braaf moeke? Siska is zo’n mama die blij begint te blozen als de kikkererwten in de tuin in bloei staan. Het stoutste wat ze ooit heeft gedaan, was haar nakomelingen ‘kleine fuckertjes’ noemen – na het nethoofd, een kinderpsycholoog en de persdienst van de VRT geraadpleegd te hebben. Begaat zo iemand een moord?

»Maar ik heb nog maar één aflevering gezien. Misschien komt Natalia nog in beeld, die dan de bijl in Bent Van Looys schedel plant, om daarna in het Kempens te mompelen: ‘Oeikes, na hemmek misschien toch iet gedaan worvan dak denk: wasda er ni wa over?’ Dan krijgen we natuurlijk een heel ander verhaal.»