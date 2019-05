‘Ik ben die oorlog met links zo moe.’ Dat zinnetje – waarmee Bart De Wever voor de camera van Paul Jambers zijn hand uitstak naar Wouter Van Besien en Jinnih Beels – is zowat het enige dat ons is bijgebleven van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Geen wonder dat VTM zijn sterreporter weer de politieke wei instuurt. En het zou ons niks verbazen als Pieken Paultje opnieuw een pareltje van een vlieg-op-de-muurdocumentaire aflevert.