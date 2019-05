'Er moet een minister van Artificiële Intelligentie komen'

De opmars van artificiële intelligentie baart nogal wat mensen zorgen. De vrees is dat slimme computers en robots onze plaats zullen innemen. Neuropsychologe en bedrijfscoach Elke Geraerts ziet dat anders. In haar boek ‘Authentieke intelligentie’ argumenteert ze dat er geen enkele reden tot ongerustheid is.

Elke Geraerts «Artificiële intelligentie zal veel jobs kosten, maar er zullen er ook minstens zoveel bijkomen. Het zullen alleen ándere jobs zijn.

»Mensen hebben kwaliteiten – ik heb het dan over ‘authentieke intelligentie’ – die ons van computers en robots onderscheiden. Als we die ontwikkelen, biedt dat geweldige mogelijkheden.»

HUMO Over welke kwaliteiten hebben we het dan?

Geraerts «Creativiteit en verbeeldingskracht. Een computer kiest altijd de meest logische weg, terwijl wij met onze minder rechtlijnige manier van denken tot andere en soms betere oplossingen komen. Dat zijn skills die computers misschien nooit zullen hebben.»

HUMO Maar artificiële intelligentie evolueert toch razendsnel?

Geraerts «Ik verwijs graag naar Pieter Abbeel, een Vlaamse prof aan de befaamde universiteit van Berkeley in Californië. Volgens hem zijn wetenschappers die het menselijke brein proberen na te bouwen nog altijd maar tot op het niveau van een worm met amper een paar hersencellen geraakt, terwijl de mens er miljarden heeft. Ik denk niet dat onze generatie nog zal meemaken dat computers slimmer worden dan wij.

»Er gaat ook steeds meer aandacht naar de ethische kant van de zaak. Zowel de EU als de VS hebben al opgeroepen om veiligheden in te bouwen die garanderen dat computers zich niet tegen de mensheid kunnen keren.»

HUMO Minder optimistisch bent u over onze digitale kennis. Die kan beter.

Geraerts «In de programma’s van politieke partijen wordt er weinig aandacht aan besteed. Dat vind ik jammer. We moeten verder durven te kijken dan de volgende legislatuur. Er zou een Minister van Artificiële Intelligentie moeten komen, zodat we eindelijk eens werk kunnen maken van een degelijke educatie.

»Nog een probleem is dat Belgen weinig bereid zijn om bij te scholen. Terwijl levenslang leren de norm wordt. In de toekomst zal je loopbaan in cycli verlopen, waarbij je een paar jaar in een bepaalde functie werkt, vervolgens opnieuw gaat studeren en daarna een andere functie opneemt. Niet ónder het gezag van een computer, maar náást een computer (lacht).»

Elke Geraerts, ‘Authentieke intelligentie’, Prometheus