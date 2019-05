Zijn er nog vragen? Nick Cave geeft zich bloot op The Red Hand Files

'Wie liefheeft, heeft verdriet: dat is de deal waarover niet te onderhandelen valt'

Na de dood van zijn 15-jarige zoon Arthur op 14 juli 2015 is er een andere Nick Cave opgestaan. Niet dat de oude verdwenen is: de man schrijft nog steeds als een bezetene scenario’s en soundtracks – acht in vijf jaar tijd – en het in 2016 verschenen ‘Skeleton Tree’, zijn zestiende samenwerking met The Bad Seeds, was er één van bloedstollend hoog niveau. Maar waar we dertig jaar lang enkel via zijn werk en een filter van Bijbels taalgebruik een inkijk kregen in de ziel van het enigma Cave, geeft hij sinds enkele jaren ook de mens achter de artiest bloot. Een eerste forse glimp kregen we te zien in de docu ‘One More Time with Feeling’, die de opnames van ‘Skeleton Tree’ belichtte, maar ook het peilloze verdriet van het gezin Cave om de overleden Arthur op hartverscheurende wijze blootlegde. Dan was er plots de theatertour ‘Conversations with Nick Cave’ – half soloconcert, half vragenrondje met de aanwezige fans – waarmee hij wegens succes in Australië en Nieuw-Zeeland ook naar Europa komt en op woensdag 29 mei in de Roma in Antwerpen staat.