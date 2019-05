Marc Didden: Greta Thunberg is een Jeanne D'Arc zonder harnas'

Mensen van een zekere leeftijd, ze bestaan. Soms kom ik ze al eens tegen in de supermarkt, of in de wachtzaal, of bij de apotheker. Of ik ontmoet één van hen in mijn scheerspiegel, dat akelige ding dat mij er dagelijks op wijst dat ik weer wat meer op mijn vader ben gaan lijken.

Niet erg, overigens, want ik mocht mijn vader graag. Hij heeft me Bach leren kennen, en Elsschot en Brussel en Dave Brubeck en Marlon Brando en Almdudler, al geef ik toe dat ik zonder dat kruidendrankje ook wel door de 20ste eeuw was geraakt. Mijn vader hield ook van Greta en in zijn tijd werd daarmee Greta Garbo bedoeld, een mysterieuze Zweedse actrice die wereldwijd tot de verbeelding van hele legers mannen en vrouwen sprak. Ze was flamboyant en fragiel tegelijk, het liefst zelfs onzichtbaar, wat een onhandig gegeven is voor een filmster.

Wie vandaag het woord ‘Greta’ intikt op de zoekmachine, komt ook algauw in Zweden terecht, en wel bij de familie Thunberg, alwaar de van vlechtjes voorziene dochter van 16 op haar ijzige gemak en in minder dan een halfjaar van schoolmeisje tot morele wereldleidster is uitgegroeid. Ze is een Jeanne d’Arc geworden, maar dan eentje zonder harnas. Even fragiel als Garbo, maar minstens even sterk. Mijn vader zou haar zeker gemogen hebben, en ik ben ook al een fan.

Blij dus, toen ik vorige week bij mij om de hoek en eerder toevallig de Vlierwijk indraaide en daar op een gevel de goed geschilderde beeltenis van la Thunberg aantrof. Een stil eerbetoon in een stille straat. Klein meisje op groot huis. Of vice versa. Dat weet ik niet meer. Maar in elk geval: viva Greta! Marc Didden