Otto-Jan Ham «De vergelijking met ‘University Challenge’ zal ongetwijfeld hout snijden, al heb ik dat programma nog nooit van m’n leven gezien. Enfin, intussen heb ik wel begrepen dat het iets door en door Brits is, en dat de vragen er meestal krankzinnig moeilijk zijn. Dat is bij ons nu ook weer niet het geval, al ligt de pittigheidsgraad wel wat hoger dan in andere Vlaamse tv-quizzen.

»Ik ben zelf geen misselijke quizzer, maar er zitten toch behoorlijk wat vragen tussen waarbij ik me afvraag: wat ben ik hier nu eigenlijk aan het voorlezen? Over één of ander groen licht dat onder bepaalde omstandigheden kan optreden in een deeltjesversneller, bijvoorbeeld. En het straffe is nog dat die apen gewoon wéten dat het om het Tsjerenkov-effect gaat. We zijn op dit moment de kwartfinales aan het opnemen – ‘De Campus Cup’ is een quiz in tornooivorm – en ik sta er soms echt van te kijken hoe ver de kennis van sommige deelnemers reikt.»

HUMO Dit is jouw vuurdoop als quizmaster. Je collega Jeroen Meus kwam na de eerste opnames van ‘Twee tot de zesde macht’ woorden tekort om duidelijk te maken hoe zwaar het was geweest. Hij had de job van quizmaster schromelijk onderschat, zei hij.