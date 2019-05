1. HET ONDERZOEK

Operatie Zero – zoals het ‘Schone handen’-dossier officieel heet – begon gek genoeg niet als een onderzoek naar matchfixing. Wel wilde het gerecht de mogelijke betrokkenheid van Dejan Veljkovic bij witwasserij en fiscale fraude onderzoeken. Daarvoor werd de telefoon van de spelersmakelaar vanaf januari 2018 vier maanden lang afgetapt. Tot grote verbazing van de speurders hing Veljkovic nogal vaak aan de lijn met scheidsrechters Sébastien Delferière en Bart Vertenten. Uit die gesprekken kon volgens hen worden afgeleid dat de wedstrijd KV Mechelen – Waasland-Beveren gefixt zou worden. Tijdens dat duel, op 11 maart 2018, stond het behoud van KV Mechelen op het spel. Om niet te zakken moest het minstens even goed doen als Eupen, dat op hetzelfde moment tegen Moeskroen speelde. Dat gebeurde niet: Eupen haalde het met 4-0 van Moeskroen en Mechelen, dat slechts met 2-0 won, degradeerde wegens een slechter doelsaldo naar de tweede klasse.

Het gerechtelijk onderzoek draaide intussen op volle toeren: ook de telefoons van bestuurders van KV Mechelen en Waasland-Beveren werden getapt. In de vroege ochtend van 10 oktober 2018 pakte het parket met groot machtsvertoon uit: bij 44 huiszoekingen werden 29 personen van hun bed gelicht, van wie er 22 werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De meesten brachten de nacht door in de cel, negen van hen bleven ook daarna nog aangehouden.

In november 2018 startte de voetbalbond een eigen onderzoek. Bij gebrek aan aanknopingspunten baseerde de KBVB zich op de persconferentie van het federaal parket en op perslekken uit het gerechtelijk dossier. Onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen riep 158 personen op voor verhoor, maar veel wijzer maakte hem dat niet, wat hij in zijn eindverslag fijntjes toeschreef aan ‘een zekere omerta binnen de voetbalwereld.’ Pas nadat het federaal parket hem in maart 2019 35 stukken uit het strafdossier had bezorgd, kwam er schot in de zaak. Een maand later besloot bondsprocureur Kris Wagner om twee clubs – KV Mechelen en Waasland-Beveren – en dertien personen – vier bestuurders van KV Mechelen, vier van Waasland-Beveren, één speler van Waasland-Beveren en vier spelersmakelaars – te vervolgen. Of hoe een vermoeden van fiscale fraude uiteindelijk een uitgebreid matchfixingschandaal blootlegde.