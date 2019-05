Depressies, overgewicht en slaapproblemen: hoe gezond is leven in België?

De Rode Duivels mogen dan wel de FIFA-ranking aanvoeren, meestal komt België er bekaaid van af in vergelijkende internationale onderzoeken. Eén enkele keer schieten we de hoofdvogel af (witloofproductie!), vaak hinken we ver achterop (files!), maar meestal belanden we in de buik van het peloton. Drie weken lang maakt Humo de stand van het land op, en in dit eerste deel zoomen we in op lijf en leden: hoe is het mogelijk dat België pas op de 28ste plaats staat in de lijst van gezonde landen?