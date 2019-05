De Eagles spreiden hun vleugels nog eens uit: 'We waren net op tijd gesplit om een overdosis en verslavingen te vermijden. Nu drink ik zelfs geen glas wijn meer'

‘I hate the fuckin’ Eagles, man!’ Geen slecht woord over The Dude uit ‘The Big Lebowski’, maar op dat vlak verschil ik drastisch met hem van mening. Van alle dingen waarvoor wij de staat Californië dankbaar moeten zijn, staan de Eagles namelijk in de top vijf. Na een ‘korte pauze’ van vijftien jaar kwamen de ruziënde bandleden in 1994 weer samen, en sindsdien zijn ze blijven touren – zelfs nu oprichter Glenn Frey dood is. Zondag trapt de band zijn Europese tournee af in het Antwerps Sportpaleis.