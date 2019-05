Geert Noels, Herman Brusselmans, Kyra Gantois en Paul Verhaeghe verklappen voor wie ze kiezen: 'Vragen om bedrog'

'Een blanco stem is een opgestoken middenvinger naar de politiek. En ik heb veel zin om dat ook te doen'

Geert Noels: ‘Vragen om bedrog’

GEERT NOELS (macro-econoom, auteur en stichter van Econopolis) «De campagne mist vuur en inspiratie. Het was beter geweest als er meteen na de val van de regering verkiezingen waren uitgeschreven. Toen was er een grotere betrokkenheid bij de burger en was de inzet duidelijk: was dat migratiepact het waard? Daarna kwam het klimaat op de voorgrond, maar dat is weggedeemsterd. We hebben alle argumenten al tien keer gehoord, laat die verkiezingen nu maar komen.»

HUMO Welk thema mist u in de campagne?