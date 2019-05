Youssef Kobo, Jan Hautekiet, Walter Damen en Fikry El Azzouzi verklappen voor wie ze kiezen: 'Het ego van Theo'

Beste Jurgen, ook ik denk niet "dat Europa (of Wallonië, of Brussel, of een meerderheid van de Vlamingen) zit te wachten op een onafhankelijk Vlaanderen". Ik zeg alleen: Vlamingen stop met zagen en klagen over van alles en nog wat in Belgie en Vlaanderen omdat we de oorzaak kennen. Namelijk dat we 300 EUR maandelijks per Vlaams koppel aan Wallonie moeten betalen zonder dat wij als Vlamingen daar enige invloed hebben, terwijl wij diezelfde 2,5 miljard per jaar beter kunnen besteden, namelijk aan dat waarover wij Vlamingen zagen en klagen. En wie dat wil veranderen stemt op NVA, omdat NVA de enige partij is die Vlaanderen zelfstandig wil maken. Wat uiteindelijk ook voor Wallonie ten goede zal komen. Ik zou niet weten waarom dat hier niet mag gereageerd worden. Democratie? Vrijheid van mening? De ene maakt de NVA in eender welk artikel zwart. En dat recht heeft die. De andere maakt NVA wit: ik (momenteel nog). Dat NVA ook slechte programmapunten heeft en soms zwaar in de fout gaat, ontken ik niet. Integendeel... en dat geldt voor alle partijen, ook bvb SPA, PVDA en Groen. Daarom is dat non-argumentatie. Mijn enig argument is : Vlamingen kunnen stoppen met zeuren als Vlaanderen 100% over de eigen finanicien beschikt. De fouten die dan gebeuren kan men dan niet meer op een ander steken...