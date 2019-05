'Toen het lichaam van Julie werd gevonden, zei een vriendin: 'Ik ben zo blij dat jij er wél nog bent''

'Je bent zo machteloos. Als een hert dat in de koplampen van een auto kijkt terwijl het wordt aangereden'

Het was halfvijf ’s ochtends, het café was bijna leeg en Cynthia besloot een taxi naar huis te nemen. Ze was de hele nacht op stap geweest met vrienden en voelde dat ze te veel gedronken had. De taxichauffeur, een jonge, verzorgde kerel, maakte onderweg een praatje en zette haar thuis voor de deur af.

Cynthia «Zonder dat ik het besefte, is hij me gevolgd en is hij mee in de lift gestapt. Daar duwde hij me tegen de leuning en begon hij me hard en ruw te kussen. Je zou verwachten dat ik hem van me af zou duwen, maar op de één of andere manier kon ik me niet bewegen: ik bevroor ter plekke. Achteraf heb ik de camerabeelden bij de politie gezien en ik was boos op mezelf: waarom deed je niets? Mijn ogen zijn gesloten, maar je ziet niet hoe ik denk: wat gebeurt er? Help! Ik wil dit niet!