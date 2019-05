> Lees ook: hoe het imperium van Jamie Oliver in elkaar stortte

1| JONG GELEERD

Jamie Oliver (44) kreeg de liefde voor koken van huis uit mee. Zijn ouders hadden in het dorpje Clavering een café-restaurant waar Oliver al vanaf zijn 8ste in de keuken meehielp om een zakcentje te verdienen.

2| MY LITTLE PONY

De topchef is al sinds zijn 18de samen met Juliette Norton – Jools voor de vrienden – met wie hij vijf kinderen heeft. Hun bloedjes kregen kleurrijke namen als Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Buddy Bear Maurice en River Rocket Blue Dallas. Voor de naam van dochter Petal Blossom Rainbow liet Jools – blijkbaar de boosdoener in deze – zich inspireren door een My Little Pony-figuurtje.