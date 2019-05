De grote kinderroof: Coline Fanon belandde als adoptiekind in België. 'Ze hebben mijn leven gestolen en twee families in ellende gestort'

'Via Facebook kreeg ik een bericht uit Guatemala: 'Dag mijn mooi, lief meisje. Ik geloof dat ik je mama ben'

In januari van dit jaar getuigden de Franstalige vrouwen Coline Fanon en Sophie Villers over hun malafide adopties in de reeks ‘Bargoens’ op Eén. Tv-maker Eric Goens reisde met hen naar Guatemala, onder andere naar de residentie van wijlen Ofelia Rosal de Gamas, die adopties regelde voor Hacer Puente en een schoonzus was van Oscar Humberto Mejía Victores, dictator van Guatemala van 1983 tot 1986.

In mei kondigde Unicef België aan dat ze haar pas aangestelde nieuwe directeur Bernard Sintobin alweer wandelen stuurde. Aanleiding was een reeks welgemikte tweets van Eric Goens. ‘Bernard Sintobin is jarenlang penningmeester geweest van Hacer Puente, de Belgische adoptievereniging die in Guatemala tientallen kinderen heeft verhandeld. Euhm?’ Gevolgd door een tweet met een foto van twee jonge vrouwen. ‘Dit zijn Coline en Sophie: dertig jaar geleden als baby verhandeld in Guatemala, door toedoen van de Belgische adoptievereniging Hacer Puente. De voormalige penningmeester van Hacer Puente is vandaag voorzitter van Unicef België.’