Uit de platenkast van Mauro: '‘You’ van Tuxedomoon'

Wat zegt u? Wat voor mij de bijzonderste plekken in België zijn? O, maar daar hoef ik niet lang over na te denken: Brussel en Oostende. Een woordje uitleg? Wel, meneer, ik ben een rocker en moet feitelijk helemaal niks. Behalve rocken natuurlijk. Nu ben ik ook wel wat gehaast en ga ik het snel even alleen over Brussel hebben. Ook omdat Oostende een hoofdstuk op zich verdient.

Brussel dus. Eén ding is alvast zeker over deze stad: quel bordel! Meteen ook van het weinige Frans dat ik begrijp. Kijk, Brussel is van alles, maar vanuit mijn branche gezien ook een soort mythisch postpunk-Atlantis. Met zijn iconische foto’s van Joy Division in Plan K. Les Disques du Crépuscule. Sub Rosa Records. Crammed Discs. T.C. Matic. Ultima Vez. En vandaag niet minder opwindend met de authentieke popglamour van Stromae, Angèle en Roméo Elvis.

Brussel is altijd speciaal geweest, maar piekte in de eighties op de cool-o-meter toen de Amerikaanse groep Tuxedomoon ernaartoe verhuisde. Een nogal ongrijpbare band waarvan de muzikanten ook afzonderlijk als straffe soloartiesten naar voren traden. Dit zijn de namen: Steven Brown, Blaine L. Reininger, Winston Tong en Peter Principle. Alvast veel plezier met de ontdekkingen. ‘You’ is een plaat uit 1987, het jaar van ‘Papa Chico’ en ’La Isla Bonita’, en werd gemaakt met de synthesizers van toen. Maar zoals dat met alle goede kunst gaat, toont Tuxedomoon hoe men zich destijds écht voelde.