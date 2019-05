Humo sprak met de klanten van prostituees (2): 'Ik heb me al vaak afgevraagd of ik ooit wel nog een gewone vriendin kán hebben'

Lees ook deel 1: Onze Vrouw in het bordeel: Humo sprak met de klanten van prostituees

'Ze zei een keer dat ze me als een broer zag, maar dat vond ik niet leuk, want met je broer neuk je niet'

In Vlaanderen heeft 14 procent van de mannen ooit een prostituee bezocht. Meer dan de helft heeft een vaste relatie, bleek onlangs uit een online-enquête van de Universiteit Gent en Violett, een organisatie die sekswerkers helpt. ‘Eigenlijk is het een doorsnede van de bevolking, maar het blijft een onzichtbare groep omdat het stigma zo groot is,’ concludeert Violett.

Mijn oproep leverde, naast wervende meldingen van klanten over de lengte van hun geslacht (gemiddeld 20 centimeter in rust) en andere voordelen (‘Afstand is geen probleem, want ik heb een bedrijfswagen’), een waaier aan verhalen op. Vermakelijk en ontroerend soms, zoals de getuigenis van Ronny, vijftiger en al zijn hele leven vrijgezel. ‘Als jonge kerel tuinierde ik graag, ook niet de meest swingende hobby om een lief te vinden. Ik was meer bezig met sla en wortelen dan met meisjes en uitgaan. Daarna is het er nooit meer van gekomen.’ En nu woont zijn 86-jarige moeder bij hem in, die denkt dat hij een koffie is gaan drinken op café. ‘Mijn moeder is nogal ouderwets. Als ze zou weten dat ik dames van plezier opzoek, is het dikke ambras. Maar voor mij is het een goede oplossing.’